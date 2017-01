El Govern i el PSOE assoleixen un acord per tornar les clàusules terra

Actualitzada 18/01/2017 a les 13:57

Establiran un termini màxim de 3 mesos perquè la banca aporti una sortida als gairebé 1,5 milions d’afectats.

Pisos en construcció Segre

El Govern i el PSOE han assolit un acord per tirar endavant un sistema extrajudicial que ofereixi als afectats per una hipoteca amb clàusula terra una solució gratuïta que els permeti recuperar els diners pagats de més, en no haver-se beneficiat íntegrament de les rebaixes de l’euríbor.



Segons han explicat fonts pròximes a l’Executiu, aquest acord permetrà previsiblement que el Consell de Ministres d’aquest divendres aprovi un reial decret llei que reculli aquesta iniciativa i estableixi un termini màxim de 3 mesos perquè la banca aporti una sortida als gairebé 1,5 milions d’afectats.



Es tracta d’un sistema extrajudicial pensat per a tots aquells clients que van subscriure una hipoteca amb clàusules terra "invàlides", que no impedeix que qualsevol ciutadà, si ho considera oportú, acudeixi als tribunals.



El ministre d’Economia, Luis de Guindos, va assegurar aquest dimecres al Fòrum Econòmic de Davos que al Govern només li toca "establir una via" perquè sigui més senzilla i ràpida la negociació entre els particulars i els bancs pel que fa a la devolució de les clàusules terra.



El primer que cal definir és la quantitat que s’ha cobrat de forma indeguda, sempre que la clàusula s’apliqués de forma incorrecta.



Però el Govern "no pot posar-se enmig d’una negociació entre particulars", que són els usuaris d’una banda i les entitats financeres per un altre, pel que no li correspon decidir com s’ha d’efectuar la devolució, en efectiu o amb productes bancaris.