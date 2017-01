El PDeCAT exigeix que la Paeria impulsi el pla de dinamització del mercat de Ronda-Fleming

REDACCIÓ Actualitzada 18/01/2017 a les 13:03

Postius destaca que el govern socialista no ha fet res malgrat que el ple va aprovar a l'octubre la posposta presentada pel seu grup

Postius i els regidors Cerdà i Gispert, parlant amb un dels paradistes. PDeCAT

El President del grup municipal del Partit Demòcrata i Unió, Toni Postius, ha instat aquest matí l’equip de govern de la Paeria a tirar endavant el pla de revitalització del Mercat de Ronda-Fleming aprovat al ple del passat octubre. Postius ha recordat que la proposta aprovada preveia iniciar amb caràcter immediat un estudi per conèixer els defectes d’estructura del recinte i fer un pla de xoc per arreglar-lo. Entres altres possibles actuacions, i d'acord amb les reclamacions dels paradistes, es demanava una millora del terra, de la il·luminació de les parades i l’arranjament de la canalització de l’aigua per evitar filtracions i humitats a sostre i parets.



D'altra banda, es plantejava la possible implantació d'un operador comercial compatible amb les actuals parades per reforçar la dinamització del mercat.



Postius, que ha visitat el mercat i ha parlat amb els paradistes, ha lamentat que “transcorreguts 3 mesos seguim sense que l’equip de govern hagi fet res encara per donar una empenta tan necessària a aquest equipament”.



“Aquest incompliment de l’equip de govern va en detriment dels paradistes, de la ciutat i del barri perquè el mercat té el potencial per esdevenir motor de dinamització de la zona i per acollir operadors que estarien disposats a instal·lar-s’hi, com així ens consta”, ha afegit. En aquest sentit, ha reclamat al govern socialista a “endegar al més aviat possible aquest procés de revitalització del Mercat de Ronda-Fleming perquè el 2017 sigui l’any en què aquest equipament estigui condicionat i recobri l'esplendor de fa uns anys”.



“Apostem per donar una empenta al Mercat de Ronda -Fleming perquè compta amb uns paradistes actius i emprenedors, que tenen una clientela consolidada que podria incrementar-se si l’espai tingués unes millors instal·lacions", ha manifestat.