La Paeria presenta a Fitur el nou disseny de la marca de Lleida

Actualitzada 18/01/2017 a les 14:12

Amb l'objectiu de refermar la ciutat en el turisme urbà

La presentació de la marca de Lleida a Fitur. Paeria de Lleida

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat del tinent d’alcalde, Rafael Peris, ha presentat a FITUR, a Madrid, el disseny renovat de la marca Lleida que, progressivament, apareixerà en tots els elements de difusió, de comunicació i de promoció turística de la ciutat. Es tracta d’una reinterpretació de la imatge utilitzada fins ara.

Ros ha destacat que el nou disseny tramet: "tota la diversitat i colors de la ciutat, presidida per la Seu Vella, i ens posiciona en el turisme de segle XXI, que té una forta component urbana, cultural, gastronòmica i de natura, que són els segments en els quals Lleida està competint i ha de competir cada vegada amb més força".



Així mateix, l'alcalde ha recordat que la ciutat ha presentat en el marc de Fitur el seu Patrimoni Artístic, que en aquest 2017 està marcat per les commemoracions de l'Any Morera, de l'Any Màrius Torres i de la segona part de l'Any Granados, a més de la posada en marxa del Parador de Turisme i de totes les actuacions de millora que es duran a terme al conjunt de la Seu Vella mentre avancen els treballs de la candidatura per ser Patrimoni Mundial.



Sobre la renovació de la marca de Lleida, el tinent d’alcalde Rafael Peris ha assenyalat: "el nou disseny permet expressar la varietat de possibilitats que una ciutat com la nostra ofereix, tant al visitant com als mateixos lleidatans i lleidatanes. Presentem un nou disseny que té un aire fresc i simpàtic, amb la voluntat que la ciutadania se'l faci seu”.



El cromatisme escollit és de tonalitats vives i intenses que tracten clarament la paraula “Lleida”, aportant una lectura bona i accessible damunt de qualsevol fons. Són colors que dibuixen una ciutat moderna, avançada, jove i dinàmica. La tipografia específica es basa en un traç viu i irregular que aporta frescor i un punt divertit.