El conductor que va atropellar mortalment dos dones a la rotonda del cementiri accepta 3 anys i 8 mesos de presó

REDACCIÓ Actualitzada 19/01/2017 a les 18:21

Les parts acorden aquesta pena per dos delictes d’homicidi imprudent

Una manifestació pe demanar justícia per l'atropellament de les dos dones. Segre

El conductor de 21 anys que va atropellar mortalment una dona de 51 anys i una amiga de la seua filla de 25 en un pas de vianants de la rotonda del cementiri de Lleida ha acceptat una pena de tres anys i vuit mesos de presó.



Segons ha explicat a SEGRE l’advocada de l’acusat, Eva Udi, acusació particular de les famílies i defensa han pactat aquesta pena per dos delictes d’homici imprudent en el judici celebrat aquest dijous.



Els fets van succeir la matinada del 27 setembre del 2015, quan un conductor de 21 anys, d’origen romanès i veí de Bell-lloc, va atropellar Antonia C. R., de 51 anys, i Jéssica L. C., de 25 en el pas de vianants situat al costat de la rotonda del cementiri de la capital del Segrià, just en el quilòmetre 8 de la carretera Ll-11.



El conductor del cotxe, G.A.C, va donar positiu en la prova d’alcoholèmia i va ser detingut.



Jéssica L. i la seua amiga, la filla d’Antonia C., tornaven a casa després de passar unes hores en una discoteca de la zona. Antonia va acudir a buscar-les per tornar totes juntes i va ser en el trajecte de tornada quan es va produir el fatal accident. La filla d’Antonia va ser testimoni de l’atropellament de la seua mare i amiga i, encara que no va patir danys.