Els metges denuncien que la sanitat catalana està "infrafinançada"

REDACCIÓ Actualitzada 19/01/2017 a les 19:34

Manifest conjunt dels quatre col·legis professionals, entre ells el de Lleida, i Metges de Catalunya

El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC), que aglutina els quatre col·legis professionals catalans, i el sindicat Metges de Catalunya (MC) han fet públic un comunicat conjunt en el qual constaten l’"extrema saturació" que pateix el servei d’urgències dels hospitals, l’atenció primària i el sector sociosanitari arran de l’arribada de l’epidèmia de la grip, i atribueixen aquesta situació a la falta de recursos humans i a l' "infrafinançament" de la sanitat pública. En aquest sentit, afirmen que el problema ve de lluny i que els serveis d’urgències fa temps que treballen "al límit". Els metges assenyalen que, a més de la falta de recuros humans i pressupostaris, hi ha altres factors que incideixen, com els dèficits estructurals i organitzatius i l’evolució sociodemogràfica de la població, i insten a reforçar de manera específica l’Atenció Primària.



El comunicat afirma que l' "infrafinançament crònic", sumat a les retallades pressupostàries dels últims anys i a l’ofec econòmic que pateix la Generalitat han suposat una gran pèrdua de recursoshumans i inversions. Per això, i coincidint amb el debat dels pressupostos de la Generalitat, reclamen a tots els grups parlamentaris un esforç per arribar al consens a fi de recuperar els nivells de despesa en salut anteriors a la crisi, ja que la insuficiència pressupostària en sanitat "posa en risc un dels pilars bàsics de l’Estat del Benestar".



Destaquen que la despesa sanitària prevista aquest any és de 1.186 euros per habitant, molt per sota dels 1.297 de 2010, i afegeixen que "aquestes xifres són de les més baixes de l’Estat espanyol".