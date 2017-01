La PAH exigeix una llei que protegeixi als hipotecats de clàusules abusives

Una vintena d’activistes entreguen una carta a la subdelegació del Govern demanant mesures i alerten d’una "bombolla al lloguer"

Una vintena d’activistes de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) han protagonitzat aquest matí una concentració davant la subdelegació del Govern per reclamar una legislació que protegeixi a la ciutadania de les "clàusules abusives" dels contractes hipotecaris. "Venim a exigir respostes i un canvi de legislació, només es cuiden i vigilen per la banca, venim a demanar que es preocupin més per les famílies que han estat desnonades per aquestes clàusules abusives, que si no haguessin existit potser aquestes famílies haurien pogut assumir aquestes lletres," ha explicat Henry Mora, portaveu de la PAH. Els activistes han llegit un manifest i l’han entregat a la subdelegació.

A més, han alertat dels problemes amb el lloguer. "Demanem també que es canviï la llei d’arrendaments urbans, perquè s’està començant a formar una espècie de bombolla immobiliària amb els lloguers i pot passar el mateix que ha passat amb les hipoteques durant aquests anys anteriors", ha afegit Mora.