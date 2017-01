La Generalitat proposa reduir una hora de classe setmanal als docents

La meitat de les dos que demanen els sindicats per evitar la vaga convocada per al 9 de febrer

La Generalitat ha proposat als sindicats d’ensenyament la reducció d’una hora lectiva als docents de Primària i Secundària a partir del pròxim curs. Aquesta mesura permetria la incorporació de 3.500 professors, que se sumarien als 2.011 nous (797 d’ells per a substitucions) que la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, ja va anunciar en la seua última compareixença parlamentària. Fonts del Govern indiquen també que està previst un increment de 140 milions de la partida d’Ensenyament en els pressupostos, dels quals la majoria es destinaria a millores de la plantilla. La proposta de reducció de l’horari lectiu docent estima parcialment una de les demandes de la vaga convocada pels mestres per al 9 de febrer, que demana el retorn a l’horari lectiu anterior a les retallades, 23 hores a Primària i 18 hores a Secundaria, dos hores menys que en l’actualitat. No obstant això, els sindicats mantenen de moment la mobilització. Jaume Añé, portaveu d’USTEC-STEs a Lleida, afirma que “és una de proposta a estudiar, però d’entrada la veiem insuficient” i reclama una solució per a la reducció de la segona hora. “Que quedi reflectit per escrit, per exemple, que si no es pot aplicar el pròxim curs, que sigui el següent,” assenyala. La propera setmana està prevista una reunió de la taula sectorial de l’ensenyament per negociar amb els sindicats i aquests esperen que la conselleria concreti el seu plantejament. El secretari general de la Federació d’Educació de CCOO, Manel Pulido, coincideix en la necessitat de parlar amb la Generalitat sobre els pròxims cursos, ja que la proposta rebuda ara es delimita només al 2017-2018. Els sindicats amb representació en al taula sectorial (USTEC-STEs, CCOO, Aspepc-Scs i UGT) reclamen també la retirada del pla de nomenaments, reducció de ràtios i substitucions des del primer dia, entre altres qüestions.