Perdonar, nova assignatura

L’institut Joan Oró i el Claver, pioners a l’Estat a aplicar el projecte de diàleg sobre el perdó || Creat per Daniel Lumera, funciona a tot Itàlia

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Aprendre a perdonar per “alliberar-nos del que no ens deixa ser feliços i aprendre a resoldre conflictes”. Aquesta va ser la idea central que van treballar ahir alumnes de tercer i quart de l’ESO i de primer de Batxillerat de l’institut Joan Oró i de primer de Batxillerat del col·legi Claver en una sessió que va impartir Daniel Lumera, director de l’Escola Internacional del Perdó. Són els dos primers centres d’Espanya que fan aquest taller i l’objectiu de Lumera és portar-lo a 10.000 estudiants, formar un centenar de docents durant aquest curs i que en un futur hi hagi una