Vora un terç de col·legis públics no imparteixen Religió i un 11 per cent ni tan sols l’ofereixen

Resultat d’un informe de professors de la UdL amb dades de 380 centres de Catalunya || Només un 21% dels alumnes la cursen i està copada per l’Església catòlica, sense presència de la resta de confessions

Tres de cada deu col·legis públics catalans no imparteixen l’assignatura de Religió i un 11% ni tan sols l’ofereixen, encara que la normativa obliga que els pares puguin elegir entre aquesta matèria i una alternativa. A més, la religió catòlica és la que copa aquesta assignatura, ja que només hi ha una presència residual de l’evangèlica i nul·la d’altres creences com la musulmana o la jueva. Aquestes són algunes de les conclusions que poden extreure’s d’un estudi elaborat per Núria Llevot, Jordi Garreta, Anna Mata, Jordi Domingo, Ramon Julià, Carme Molet i Olga Bernad, membres del Grup de Recerca i