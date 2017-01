La Marea Blanca culpa a les retallades de la saturació d’Urgencies i els CAP

Reclamen tornar a obrir l’ambulatori de Prat de la Riba les 24 hores i denuncien pressions per avançar altes de pacients

La Marea Blanca ha celebrat avui a les dos del migdia una protesta davant l’àrea d’Urgències de l’Arnau, amb la participació de prop de mig centenar de persones per reclamar que s’eliminin les retallades pressupostàries en la salut que encara persisteixen. “La culpa de la saturació en els CAP i l’hospital no és només de l’epidèmia de grip, sinó dels 7 anys de retallades, que cal revertir perquè tenen una repercussió directa sobre els usuaris i provoquen situacions no assumibles des del punt de vista del dret a la sanitat”, ha afirmat Gerard Sala, portaveu de la Marea.

Reclamen reforçar el personal d’atenció primària i que torni a obrir-se durant 24 hores al dia el CUAP de Prat de la Riba, ja que això permetria descongestionar les agendes dels metges de família, que ara donen cita sovint amb fins 10 o 15 dies de demora, la qual cosa també genera congestió a l’hospital. A més, la junta de personal de l’Arnau ha constatat que segueix la saturació a Urgències amb els boxes duplicats sovint i en algun cas fins triplicats, àrees com a Pediatria amb una gran pressió assistencial i manca de material, com llençols i mantes. La situació ha obligat a reprogramar proves radiològiques i també operacions i en algunes ocasions els treballadors han rebut pressions per accelerar l’alta de pacients, ha explicat la presidenta de la junta de personal, Marta Mayals.