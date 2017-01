Canvis en la preinscripció per evitar la segregació escolar

Ensenyament facilitarà l’accés de famílies autòctones a centres d’alta complexitat i limitarà l’alumnat estranger || Preveu eliminar els avantatges per a celíacs

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Ensenyament vol evitar que hi hagi famílies que decideixen escolaritzar els seus fills en escoles fora del barri perquè a les més properes l’índex d’alumnes immigrants és molt alt. Per això, segons va anunciar ahir la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, estudiarà donar punts complementaris a les famílies autòctones que vulguin escolaritzar els seus fills en centres d’alta complexitat –els que concentren un gran nombre de nens amb necessitats educatives especials– garantint que tindran un percentatge mínim d’alumnes de famílies no immigrants. Ruiz va assegurar que aquesta mesura “té per objectiu afavorir una millor distribució de l’alumnat i evitar la segregació escolar