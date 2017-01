Denuncien pressions per accelerar l’alta de malalts

La junta de personal de l’Arnau i la Marea Blanca alerten del col·lapse d’Urgències i CAP || Exigeixen revertir les retallades

Els professionals de l’hospital Arnau de Vilanova han rebut pressions per accelerar les altes de pacients per l’escassetat de llits disponibles, va denunciar ahir la Junta de Personal del centre en un acte de protesta convocat per la Marea Blanca pel col·lapse de les Urgències i els CAP. “S’està pressionant per agilitzar les altes, quan cada malalt ha d’estar el temps que li toca, perquè estem parlant de persones, no de números”, va defensar Marta Mayals, presidenta de la junta. Des del novembre, va agregar, arrosseguen saturació a Urgències amb els boxs duplicats sovint i en algun cas fins i