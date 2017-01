La Paeria, forçada a pagar 141.000 euros a una empleada

Actualitzada 24/01/2017 a les 10:01

Imatge d'arxiu dels jutjats de Lleida.

La Paeria ha d’atendre el pagament de 141.205,17 euros com a conseqüència d’una sentència adversa en matèria de personal que ja la va obligar a integrar a la plantilla municipal una aspirant a una plaça d’Arquitecte Tècnic que no havia estat admesa inicialment. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va estimar el 2015 el recurs que va presentar aquesta treballadora, la qual cosa ja va obligar la Paeria a admetre-la el maig del 2016, amb efectes retroactius des de l’1 de maig del 2012.



Ara, el jutjat contenciós número 1 de Lleida ha quantificat en aquests 141.205,17 euros la quantitat que ha de percebre aquesta treballadora pels quatre anys en els quals no va poder treballar. Ja ha ingressat 13.641,64 euros i ara cobrarà 88.067,74 euros, una vegada descomptada la cotització a la Seguretat Social (6.777,89 euros) i les retencions per IRPF (32.717,91 euros). Aquest no és l’únic revés judicial en matèria de personal que ha patit recentment l’ajuntament.



En un altre cas, el jutjat social número 2 de Lleida ha obligat la Paeria a readmetre una auxiliar de serveis del Centre d’Art la Panera que havia estat acomiadada com a personal laboral indefinit no fix a mitja jornada. En aquest cas, l’impacte econòmic serà molt menor, ja que els efectes econòmics de la resolulció són de 16,5 euros diaris des del 29 de desembre del 2016.