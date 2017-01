La UdL 'dissenyarà' sucs de fruita sense conservants sintètics

Desenvolupar begudes a base de sucs de fruita lliures de conservants sintètics, mitjançant la incorporació d’olis essencials emulsionats procedents de plantes. Aquest és l’objectiu d’acord firmat ahir entre la Universitat de Lleida, la Càtedra AgroBank de qualitat i innovació al sector agroalimentari (aporta 5.000 €) i Indulleida.

El projecte, de sis mesos, serà dirigit per Olga Martín Belloso, responsable del grup d’investigació de la UdL en noves tecnologies per al processat d’aliments i primera investigadora espanyola membre de la International Union of Food Science and Technology.

Preveu desenvolupar almenys dos prototips de noves begudes refrescants a base de sucs de fruites amb compostos antimacrobians naturals nanoestructurats, és a dir, substàncies d’origen natural per allargar la seua vida, com a alternativa al tractament tèrmic, que perjudica les propietats sensorials i redueix la presència de components beneficiosos per a la salut, o als conservants químics.