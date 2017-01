A punt a Cappont els camins escolars segurs, que es faran a Universitat

Les obres de millora dels camins escolars dels tres col·legis de Cappont (Francesco Tonucci, Frederic Godàs i Camps Elisis) ja han finalitzat i ara només falta senyalitzar els recorreguts que els conformen amb caragols de diferents colors, un per a cada centre. L’alcalde Àngel Ros va visitar ahir les actuacions a l’entorn del Frederic Godàs.

L’eixamplament de les voreres, la plantació de més arbres i una millora de la senyalització i de la xarxa de carril bici són algunes de les obres dutes a terme. Ros va apuntar que tècnics de la Paeria ja elaboren el projecte dels camins segurs per a les quatre escoles del barri Universitat (Santa Anna, Sant Jaume, Episcopal i Dominiques). Aquest curs també està previst que es realitzin enquestes a professors i alumnes per saber com es desplacen a les seues respectives escoles.

D’altra banda, Ros també va visitar juntament amb representants veïnals i del Frederic Godàs el pavelló de Cappont, que aquest curs ha estrenat 32 plafons acústics col·locats a les parets i penjats del sostre que disminueixen sis segons el temps de reverberació del recinte. És el primer pavelló de Lleida que els ha instal·lat, ateses les característiques constructives del recinte, amb un pressupost total de 21.500 euros.