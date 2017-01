Catalunya, amb les matrícules universitàries més cares de l’Estat

El preu mínim d’un grau és de 1.516 euros per any, i el preu màxim és de 2.372

Catalunya és la comunitat en la qual les matrícules universitàries són més cares i on la diferència entre la carrera més barata i la més cara sigui major, en relació amb altres comunitats.

L’Observatori del Sistema Universitari (OSU) ha presentat aquest dimecres un informe que analitza l’heterogeneïtat dels preus de la universitat a Espanya, i el seu representant, Oriol Arcas, ha conclòs que "no es detecta un patró que expliqui les forquilles" de preus entre graus dins d’una mateixa comunitat.

Els governs autonòmics marquen el preu del grau segons una forquilla entre el 15% i el 25% del cost que té oferir aquesta carrera, però Arcas ha lamentat que el redactat de la llei sigui "molt ambigu" en explicar com calcular aquest cost.

