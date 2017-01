L’Horta demana obligar a netejar parcel·les abandonades

Insta la Paeria a adoptar mesures en el nou pla d’usos

Divendres passat, un petit incendi va cremar matolls i canyes d’una finca abandonada del camí Vallcalent Sud. No es van haver de lamentar més danys, però el president de la partida, Francesc Montardit, destaca que a l’Horta hi ha diverses finques que no estan conreades i es troben en estat de total abandó, per la qual cosa representen un perill d’incendi o de convertir-se en refugi d’animals. “Hi ha un buit legal en la normativa municipal, que no obliga els propietaris de les finques a mantenir-les netes, a diferència de les estrictes normes fitosanitàries de la Generalitat sobre la prevenció