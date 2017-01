Sanció de 10.001 euros a un pub per tancar amb clau amb clients dins

Pel perill que suposa en cas d’evacuació d’emergència || El local estava en funcionament passades les 3.30, per la qual cosa rep una altra sanció de 1.001 €

L’ajuntament ha imposat una sanció per import de 10.001 euros al local DKDA de la Zona Alta per haver tancat l’única porta d’accés a l’establiment amb clients dins, la qual cosa implica una infracció molt greu de la llei d’espectacles, ja que les vies d’evacuació s’han de mantenir accessibles, per evitar que ningú quedi atrapat en cas d’emergència. El cas arranca d’una acta aixecada per la Guàrdia Urbana fa un any (17 de gener del 2016), arran de queixes veïnals. A les 3.32 hores els agents es van personar al pub i van comprovar que els cartells estaven il·luminats, la