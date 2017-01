Govern i sindicats pacten incorporar 5.511 mestres i reduir l’horari lectiu docent

El principi d’acord assolit ahir permetrà desconvocar la vaga prevista per al 9 de febrer || Els professors impartiran una hora menys de classe a la setmana el curs vinent i una altra el següent

La Generalitat i els sindicats educatius van arribar ahir a un principi d’acord per a la incorporació el pròxim curs de 5.511 docents (4.714 de nous i 797 substituts), la reducció de l’horari lectiu dels professors en una hora setmanal i la disposició d’Ensenyament de “tenir en consideració” de cara al següent curs la disminució de la segona hora que demanen els representants sindicals per retornar a l’horari d’abans de les retallades (18 hores a Secundària i 23 a Primària). Això permetrà, amb tota probabilitat, desconvocar la vaga del 9 de febrer, encara que per anul·lar formalment la mobilització primer