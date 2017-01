Les noves tecnologies, la salut i l'actualitat, protagonistes dels treballs de recerca de Batxillerat

REDACCIÓ Actualitzada 26/01/2017 a les 17:11

Mig miler d'alumnes de 13 centres participa en la jornada a la UdL

Lliurament de diplomes a la Jornada de Recerca 2016 Universitat de Lleida

El moviment de joves lectors Booktube, la teràpia assistida amb gossos per a persones amb Alzheimer o el conflicte d'Ucraïna són alguns dels temes dels treballs d'investigació que l'alumnat de Batxillerat presenta aquest divendres a la Universitat de Lleida (UdL). La desena edició de la Jornada de Recerca, que organitzen l'Institut de Ciències de l'Educació i el vicerectorat d'Estudiants de la UdL, aplegarà més de 560 estudiants de 13 centres educatius al campus de Cappont.



El Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera és l'escenari per presentar una trentena projectes de recerca dels diferents àmbits del Batxillerat (científic, tecnològic i de les matemàtiques; ciències mèdiques i de la salut; humanitats i comunicació; ciències socials; i expressió artística/esports). Entre els títols trobem propostes com ara 'Booktube desde dentro', 'El conflicte d'Ucraïna. Segona guerra freda?', 'El k-pop, un fenomen fins ara desconegut' o 'El futur de la pastisseria. A la recerca d'un dolç més saludable'.



Els centres que participen en aquesta jornada a la UdL són el Col·legi Episcopal, INS Canigó, INS Josep Lladonosa, INS Màrius Torres, INS Torrevicens, INS Maria Rúbies, SES La Mitjana, Col·legi Arabell, INS de Guissona, INS Guindàvols, INS Manuel de Montsuar, INS Joan Oró i Col·legi Sant Jaume-Les Heures.