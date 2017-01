Tres ferits en accidents a les carreteres de Ponent

Una motorista pateix un sinistre a la capital || Un vehicle bolca a Torre-serona i un altre queda creuat a Mollerussa

Una motorista de 39 anys va resultar ahir ferida de caràcter lleu en un accident que va tenir lloc al carrer La Premsa, a l’altura de Paer Casanoves. Els fets van passar pocs minuts abans de les nou del matí quan, per causes que es desconeixen, van col·lidir un cotxe i una moto. La conductora d’aquesta última va patir ferides lleus i va ser evacuada a l’Arnau, on posteriorment li van donar l’alta. La Guàrdia Urbana va tallar el trànsit per facilitar el treball dels serveis d’emergències.

D’altra banda, el conductor d’un vehicle va patir ferides lleus al perdre el control del cotxe a Torre-serona, a l’LP-9221. El succés es va produir al migdia, quan el conductor va sortir de la via i va bolcar. D’altra banda, una dona va resultar ferida lleu en un accident de trànsit a Mollerussa quan el vehicle que conduïa va ser envestit per un altre cotxe. L’accident es va produir a les 18.40 hores a la ronda Ponent quan tots dos vehicles van col·lidir per causes que s’investiguen. A conseqüència del xoc, el turisme de la dona va quedar creuat al mig de la calçada i la Policia Local va regular el trànsit en aquest punt fins a les 20.00 hores, moment en el qual la grua va retirar el turisme i va poder restablir-se la circulació de la zona.