El ple de la Paeria aprova modificar el vial d'accés a la futura zona comercial de Torre Salses

Actualitzada 27/01/2017 a les 13:49

S’ha rebutjat amb els vots de PSC, C's i PP la moció per retirar plaques franquistes d'edificis, però l’ajuntament comunicarà als veïns que les poden treure

Una imatge del ple de la Paeria d'aquest divendres. Lleonard Delshams

El pla urbanístic per al projecte comercial de Torre Salses ha centrat de nou aquest divendres gran part del ple de la Paeria. Concretament, la modificació puntual del pla general d'ordenació urbana de la ciutat per modificar el traçat del vial urbà que ha de connectar la zona Sur 32, Torre Salses, amb el centre de la ciutat.



L'oposició ha criticat que a les portes d'un nou POUM es modifiqui d'urgència i amb poca transparència el nou traçat per beneficiar els promotors del projecte urbanístic de Torre Salses, situat entre la Bordeta i Magraners. Mentre, l'equip de govern ha recordat que la modificació evita l'expropiació i enderroc de cinc cases del barri de la Bordeta.



La modificació del vial d’accés a Torre Salses ha quedat aprovada amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i el PP.



D’altra banda, el debat sobre la retirada dels símbols franquistes dels carrers de Lleida ha tornat al saló de plens del consistori de la mà d'una moció del col·lectiu Acaba amb la Placa. Han demanat als regidors que es comprometin amb la retirada dels símbols relacionats amb la dictadura que encara queden a la ciutat, referint-se en part a les plaques d'habitatge del Ministerio de la Vivienda o a la nomenclatura d'alguns carrers. La moció instava a retirar en un termini de sis mesos els símbols franquistes de tots els edificis de la ciutat. Ha estat rebutjada amb els vots PSC, PP i Ciutadans. No obstant, l’equip de govern (PSC) ha anunciat que comunicaran a les comunitats de veïns que poden treure les plaques franquistes.



El ple d'aquest divendres ha donat suport a la marxa pagesa d' Unió de Pagesos. El sindicat agrari ha reclamat en una moció que el consistori contribueixi la dignificació del treball al camp. Ha estat aprovada amb els únics vots a favor dels regidors socialistes i l'abstenció de la resta de grups, que s'han mostrat a favor dels motius, però han recordat que no tota la pagesia està representada en aquesta marxa.



El ple de la Paeria també ha aprovat una moció per demanar la millora del sistema antiboira de l'aeroport d'Alguaire. La proposta ha estat presentada pel PP i s'ha votat per punts.