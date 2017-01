L’IRB busca mecenes per acabar de moblar el segon edifici

A l’esgotar el finançament públic, requereix ajuda privada econòmica o en espècie

L’Institut d’Investigació Biomèdica IRBLleida busca mecenes per acabar de moblar el segon edifici, ubicat annex al primer, just al costat de l’Arnau de Vilanova. La directora, Elvira Fernández, va afirmar que l’immoble ja és “habitable” i que des d’aquesta setmana s’hi estan traslladant alguns grups d’investigació. No obstant, va indicar que falta “una mica de mobiliari de despatx, lliteres per a la unitat d’assajos clínics, tamborets de laboratori i accessoris d’investigació”. “Hem tingut Fons Feder i ajuts de la Universitat de Lleida i de la Diputació”, va indicar, però va afegir que “el pressupost arriba on arriba”, per la qual