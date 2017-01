Segueix en directe el ple ordinari de l'ajuntament de Lleida

Aquest divendres podeu seguir en directe el ple ordinari del mes de gener de la Paeria a través de Lleida TV, o bé, en 'streaming' a Segre.com.L'ordre del dia compta amb la proposta d’aprovació inicial de la Modificació puntual del Pla general d’ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l’avinguda Victor Torres, entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril; una moció promoguda per Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia; un moció promoguda pel Col·lectiu Acaba amb la Placa per a promoure la retirada de símbols franquistes dels edificis de la ciutat de Lleida i diverses mocions sobre la congelació i la modificació de les tarifes de l'aigua.