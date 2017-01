Set sentències anul·len la plusvàlua a Lleida al no haver-hi guany al transmetre la finca

Les resolucions, que són fermes, donen validesa a informes pericials que acrediten la pèrdua de valor || La crisi n’ha disparat els casos, però la Paeria, que diu complir la llei, els gira igualment el rebut

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El jutjat contenciós administratiu de Lleida ha anul·lat la plusvàlua municipal en almenys set casos l’últim any, al considerar que el seu cobrament no està ajustat a dret perquè no hi va haver increment de valor de la finca. Es tracta d’una problemàtica que ha anat a més durant els últims anys, amb la forta caiguda del preu de l’habitatge i el sòl com a conseqüència de la crisi immobiliària, combinat amb el fort augment dels valors cadastrals arran de la revisió el 2005.Aquest fet provoca una situació fins ara insòlita: que un habitatge comprat, per exemple, el 2006 i