Sufraguen el copagament de fàrmacs a 331 persones

El 2016 la Paeria destina un 55% més de diners a pacients sense recursos perquè no deixin el tractament || En va comprar 943

La Paeria va augmentar durant l’any passat un 55% els ajuts per a compra de medicaments per a famílies en situació de vulnerabilitat, que el 2016 van suposar una inversió de 12.108 euros, pels 7.768,65 d’un any abans. Es tracta de petites subvencions, sempre esporàdiques, que serveixen per sufragar el copagament de medicaments sota prescripció mèdica i evitar d’aquesta manera que hi hagi persones que deixin de seguir el tractament mèdic per quantitats que solen ser petites. Van beneficiar un total de 331 persones que van rebre ajuda per comprar 943 medicaments, és a dir, una mitjana de 2,85 ajuts