Transformen part de l’Acadèmia Mariana en llar de salut mental

En marxa les obres a l’antiga Casa d’Espiritualitat, que acollirà trenta pacients || Sant Joan de Déu preveu acabar-les en un mes i estrenar la residència al març

L’orde hospitalari de Sant Joan de Déu ha iniciat la conversió de l’Acadèmia Mariana en una residència de salut mental per a pacients crònics. Segons va explicar el gerent a Lleida, Pere Vallribera, les obres estan en ple desenvolupament i se centren a adequar la distribució d’espais als requisits que la normativa exigeix per a una llar residència d’aquest tipus. La previsió, va agregar, és que l’equipament estigui a punt entre finals de febrer i principis de març, per obrir durant aquell últim mes si no hi ha problemes amb la documentació i la inspecció prèvia necessària per obrir el