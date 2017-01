Absolt l’exdiputat del Partit Popular Josep Maria Fabregat d’un frau fiscal amb la seua empresa

L’Audiència de Lleida no veu provat que comprés factures falses perquè la firma familiar de farratges pagués menys impostos || També exculpa la seua germana i els altres cinc encausats

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Audiència Provincial de Lleida ha absolt l’excàrrec del PP per Lleida Josep Maria Fabregat d’haver comès quatre delictes contra la Hisenda Pública a través de l’empresa familiar de farratges Francisco Fabregat SA. L’exdiputat al Parlament de Catalunya i la seua germana havien estat condemnats pel jutjat penal 3 de Lleida a dos anys de presó per comprar factures falses per defraudar més de 800.000 euros en la liquidació dels impostos de Societats i a l’IVA el 2001 i 2002, quan exercia el càrrec. Tots dos van recórrer la sentència i ara l’Audiència els ha donat la raó. A més, ha