El Govern dobla l’oferta de pisos perquè joves sota la seua tutela s’independitzin

S.E. 29/01/2017 a les 05:47

La ciutat disposa ara d’un servei amb vuit places i enguany en guanyarà nou més || Hi haurà tres habitatges en diferents barris, un per als que tenen discapacitats i un per a adolescents des de 16 anys