Fer colzes als quaranta

E. H. 29/01/2017 a les 05:47

Creix el nombre d’estudiants que comencen un màster amb més de quaranta anys per promocionar laboralment o reorientar la seua carrera || La majoria escullen estudis que no requereixen anar a classe, sinó que poden seguir-se per internet, cosa que facilita combinar-ho amb feina i família