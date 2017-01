Troben morta dins del canal l’anciana desapareguda

Tenia Alzheimer i vivia a la Mariola

Els Mossos d’Esquadra van trobar morta ahir al migdia a la Séquia Major del canal de Pinyana, entre Lleida i Alcarràs, la dona desapareguda divendres a la Mariola. La víctima, Josefina Grau Jaimejuan, tenia 85 anys i patia Alzheimer. La seua família va denunciar-ne la desaparició als Mossos divendres al matí. Diverses patrulles de la policia autonòmica, la Guàrdia Urbana i els Bombers van iniciar la recerca, que no va donar fruits durant la jornada de divendres. A primera hora d’ahir es va reprendre. Minutos abans de les nou del matí els Bombers es van reunir per establir l’operació. Hi van destinar sis dotacions, entre les quals una unitat canina. Per la seua part, els Mossos d’Esquadra van rastrejar la zona del canal. Una patrulla que va comptar amb l’ajuda del responsable de la Séquia Major va trobar un cos flotant al canal, a l’altura del quilòmetre 455 de l’antiga N-II a les 13.14 hores. La policia va donar avís als bombers i als tècnics del SEM, que van rescatar el cos de l’aigua i, després d’ordenar el jutge l’aixecament del cadàver, el van traslladar a l’Institut de Medicina Legal de Lleida, on se li practicarà l’autòpsia.