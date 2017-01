Dos ferits en un xoc a l’avinguda Madrid

Dos persones van resultar ferides de caràcter lleu ahir en un aparatós accident de trànsit a l’avinguda Madrid de Lleida. Dos cotxes van xocar i un va bolcar, fet que va obligar a tallar la via durant una mitja hora. Segons va informar la Guàrdia Urbana, els fet van ocórrer poc abans de les dos de la tarda, quan van xocar dos turismes per causes que es desconeixen. Un va bolcar com a conseqüència de la col·lisió. Dos persones van patir ferides lleus i van ser evacuades en ambulància a l’Arnau de Vilanova. La Urbana va regular el trànsit, encara que no es van registrar retencions importants. D’altra banda, una persona va resultar ferida lleu en un altre accident a l’L-512 a Artesa de Lleida, quan un vehicle va sortir de la via a les 7.17 h. Finalment, una altra persona també va patir contusions en una altra sortida de via a la C-26 a Alfarràs a les 18.14 hores.