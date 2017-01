La venda de cotxes usats a Lleida creix un 11% el 2016

La fira Lleida Ocasió amplia espai i nombre de vehicles exposats

La demarcació de Lleida va registrar el 2016 un total de. Segons Xavier Freixes, president de l'Associació Provincial d'Empreses d'Automoció de Lleida, aquest fet s’explica per les necessitats de mobilitat especials del territori lleidatà –per la seva extensió–, pel tipus d’activitat econòmica i per la sortida de la crisi.Freixes ha afegit quei al de la resta de l’Estat (1,7 usats per 1 de nou).Pel que fa als, el 2016 es van registrar a la demarcació de Lleida 8.227 matriculacions, un 8,3% més que l’any anterior.Del total de turismes,, mentre que els particulars van adquirir el 6,8% del cotxes. A més, el 56% dels vehicles nous van ser dièsel; el 41%, de benzina, i el 3%, híbrids i elèctrics.El president de l'Associació Provincial d'Empreses d'Automoció ha donat aquest dilluns les dades de vendes durant l’acte de presentació la(Fira del Vehicle d’Ocasió), que tindrà lloc del 3 al 5 de febrer amb la participació dedistribuïts en una superfície d’exposició de 4.950 metres quadrats nets, el que suposa un increment d’espai de 110 metres respecte a l’any 2016.El saló tindrà lloc als pavellons 3 i 4, que són al, i a la zona exterior del recinte firal. Del total d’expositors, el 36% són de Lleida ciutat i el 64% de la resta de la demarcació lleidatana., alcalde i president del Patronat de Fira de Lleida, ha afirmat que els visitants podran trobar a la vendade primeres marques i de totes les games i preus, i ha afegit que els organitzadors preveuen la presència d’uns 15.000 visitants i el tancament d’unes 150 vendes, xifres similars a les de l’any passat.El president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida,, ha incidit en la consolidació de la fira, que porta ja 20 edicions, i ha apuntat que després de la precària situació econòmica dels darrers anys enguany s’espera un augment de vendes i de visitants.El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida,, ha asseverat que el mercat d’ocasió del vehicle cada vegada pren més protagonisme gràcies a que s’ha guanyat la confiança dels consumidors.De la seua banda,, director dels Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, ha anunciat que aquest divendres deixarà el càrrec en jubilar-se i ha desitjat que la fira augmenti tant el nombre de visitant com de vendes.serà de les 10 a les 14 h i de les 16 a les 20 h.