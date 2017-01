Lleida acull al febrer una trobada amb 200 organitzadors de congressos

La Paeria confia que serveixi per donar a conèixer la Llotja i la ciutat i captar nous esdeveniments

El palau de congressos de la Llotja acollirà entre els dies 16 i 18 de febrer el vint-i-novè Congrés Nacional d'Empreses Organizadores Profesionals de Congressos, que reunirà a Lleida a uns dos-cents professionals d’aquest sector, que debatran els seus reptes de futur. "Serà una oportunitat excel·lent per reforçar el paper de la Llotja com a palau de congressos i per dinamitzar sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç", ha explicat aquest matí el tinent d’alcalde Rafael Peris.

El president d’OPC Catalunya, Jaume Boltà, ha destacat que en la trobada participaran representants de 7 societats mèdiques que reuneixen 20.000 assistents en les seves reunions anuals i va assenyalar que pot ser un "punt d’inflexió en el coneixement i difusió de Lleida per a l’organització de congressos". Boltà ha assenyalat que el sector està canviant molt i que Lleida ha de saber buscar el seu buit per acollir esdeveniments de mida mitjana. També ha afegit que, segons estima Turisme de Barcelona, la despesa mitjana d’un assistent a congressos a la ciutat organitzadora s’acosta als 200 euros al dia, la qual cosa és important per a sectors com l’hostaleria.

D’altra banda, Peris ha descartat la rescissió del contracte de l’empresa organitzadora que va reclamar ahir Crida per Lleida i aposta per continuar augmentant la col·laboració per incrementar la seua activitat. Peris ha criticat que el representant de la Crida "mai no obre la boca" en les reunions del consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions, pel que els sorprenen ara les seues crítiques. Aquest dimecres es reuneix el consell.