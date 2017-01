Conflicte judicial entre forners i hotelers pel conveni laboral

E.H. Actualitzada 31/01/2017 a les 10:28

El Gremi de Flequers recorre el d’Hostaleria per “envair” el seu àmbit

Imatge d'arxiu dels jutjats de Lleida.

El Gremi de Flequers de Lleida ha recorregut davant dels tribunals el conveni laboral d’Hostaleria de Lleida, a l’entendre que envaeix el seu àmbit. El text va incloure en la seua última revisió l’àmbit de les fleques i pastisseries amb degustació, ja que els hotelers consideren que presten un servei de cafeteria, un conflicte que ve de lluny.



Totes dos parts van estar negociant i van portar a terme diversos actes de conciliació, però finalment no hi va haver acord.



Els hotelers van modificar igualment l’epígraf perquè inclogués només els “comerços amb degustació”, sense esmentar- hi expressament les fleques, però això no ha evitat que hi hagués litigi. “No ens han deixat cap altra opció. Considerem que amb la modificació que van fer ens donen la raó, però deixar la denominació de comerç amb degustació podria perjudicar-nos”, va explicar Manel Llaràs, president del Gremi de Forners, que va insistir que aquest és un conflicte puntual, però que la relació entre les dos patronals és bona.



El factor clau, segons va explicar el secretari general de la Federació d’Hostaleria, Ramon Solsona, es troba en les diferències salarials entre els dos convenis, ja que el d’Hostaleria té a l’entorn d’un 40% més de costos salarials que les fleques. “La fleca artesanal que té un petit servei de bar no ens preocupa, però hi ha gent que se n’aprofita i s’han fet fins i tot cadenes de locals així. Només demanem les mateixes condicions per a tothom”, va afirmar Solsona.



La nova llei de Comerç permet dedicar un 30% de la superfície dels locals d’alimentació a l’activitat de degustació, però els hotelers s’oposen a aquesta mesura.