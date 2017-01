Joan Betriu pren possessió com a nou síndic de la UdL

Actualitzada 31/01/2017 a les 17:15

L'advocat lleidatà vol potenciar la mediació per resoldre les queixes

Joan Betriu amb Roberto Fernández. UdL

Joan Betriu Monclús ha pres possessió aquest dimarts com a nou síndic de greuges de la Universitat de Lleida (UdL). Betriu substitueix al també advocat Javier Aquilué, que ha ocupat aquest càrrec els darrers quatre anys. El primer síndic de la UdL va ser l'advocat Miquel Àngel Alonso, entre 1996 i 2004, i seguidament, Miguel Gil, des del 2004 fins al 2012.



El nou síndic de la UdL és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, va ser un dels fundadors, l'any 1969, del Grup de joves advocats del Col·legi de Lleida. Degà d'aquest col·legi professional entre 1993 i 1998, fou membre del Consell de l'Advocacia Catalana i del Consell General de l'Advocacia Espanyola.



El passat divendres, els seus companys de professió li van retre homenatge pels seus 50 anys de professió en un acte presidit pel conseller de Justícia, Carles Mundó. Fill d'advocats i pare d'advocats, Betriu va ser també president de l'Associació de suport universitari per impulsar la creació de la Universitat de Lleida.



Entre els reptes de Joan Betriu al capdavant de la sindicatura de la UdL estan potenciar la mediació per resoldre les queixes que li adrecin els membres de la comunitat universitària, ja que, els acords adoptats en mediació són vinculats per a les parts, explica.