L'empresa que gestiona la Llotja vol deixar la concessió per "l'inassumible desajust econòmic"

Afirma que els ingressos són un 50% inferiors al previst i fa dos setmanes va demanar la rescissió del contracte

L’empresa La Llotja de Lleida SA, encarregada de la gestió del palau de congressos de Lleida ha anunciat aquesta tarda la seua intenció de rescindir el contracte per "l'inassumible desajust econòmic" en la concessió. Asseguren que els ingressos han estat, de mitjana, un 50% inferiors a allò que preveien els estudis econòmics previs a la licitació, la qual cosa unit a l’impacte de la crisi, l’elevat cànon que han de pagar i els alts costos de manteniment i la despesa energètica de l’edifici fan "econòmicament inviable la concessió".

L’empresa, que va assumir la gestió de la Llotja l'any 2012, va comunicar el passat dia 16 de gener al Centre de Negocis i Convencions (CNC), propietari de l’edifici, la sol·licitud d’extingir la concessió abans del 28 de febrer. Segons expliquen, ja a la tardor de 2015 van manifestar aquesta intenció en cas que no pogués modificar-se el contracte. L’abril de 2016 van presentar una proposta en la qual plantejaven continuar amb la concessió garantint els serveis que presta el palau de congressos i solucionant el seu "desequilibri econòmic" o bé la rescissió del contracte, procés que va culminar a la sol·licitud formal de fa dos setmanes.

L’empresa destaca el compromís que ha mostrat amb la Llotja amb una inversió d’1,5 milions en mobiliari i equipament com instal·lacions de cuina, molt per sobre dels 395.000 euros previstos al contracte. Consideren "altament injust" que només es parli del deute que tenen en el pagament del cànon i no de l’esforç inversor que han fet. El deute per l’impagament del cànon superava a finals de l’any passat els 336.000 euros.