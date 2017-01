L’obra pública dels ajuntaments a Lleida cau un 79 per cent i la de l’Estat, un 65 per cent

Durant el 2016, un any després de les municipals, els ens locals van reduir la inversió i l’estatal és residual || En conjunt, la contractació baixa un 7%, al passar la Generalitat d’invertir 3,6 a 61 milions

La licitació d’obres públiques per part de les corporacions locals de Lleida va caure un 79% durant el 2016, un any després de les eleccions municipals. Segons les dades de la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya (CCOC), la inversió d’ajuntaments, consells comarcals i Diputació durant el 2016 va ser (sense tenir en compte l’IVA) de 15.915.515 euros, gairebé una cinquena part dels 74,8 milions d’un any abans. De fet, només en el segon trimestre del 2015, quan hi va haver la campanya electoral i les eleccions, es van licitar obres per valor de 60,9 milions d’euros, quatre vegades