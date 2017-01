La Llotja acollirà 200 organitzadors de congressos durant tres dies aquest febrer

La Llotja acollirà, entre els dies 16 i 18 de febrer, el 29è Congrés Nacional d’Empreses Organitzadores Professionals de Congressos (OPC), que reunirà a Lleida uns 200 professionals d’aquest sector que debatran els reptes de futur, com ara les noves tecnologies o els canvis en els allotjaments. “Serà una oportunitat excel·lent per reforçar el paper de la Llotja com a palau de congressos i per dinamitzar sectors econòmics com l’hostaleria i el comerç”, va afirmar ahir el tinent d’alcalde Rafael Peris. El president d’OPC a Catalunya, Jaume Boltà, va destacar que pot ser un “punt d’inflexió en el coneixement i la difusió de Lleida per a l’organització de congressos”. Boltà va assenyalar que el sector està canviant molt i que Lleida ha de saber buscar el seu espai per acollir esdeveniments de mida mitjana. La despesa mitjana d’un assistent a un congrés a la ciutat organitzadora ronda els 200 euros al dia, va destacar. D’altra banda, Peris va descartar la rescissió del contracte de l’empresa gestora de la Llotja que va reclamar ahir Crida per Lleida i aposta per potenciar la col·laboració per incrementar la seua activitat. Peris va criticar que el representant de la Crida “no obre mai la boca” a les sessions del consell d’administració del CNC, que es reuneix precisament demà.