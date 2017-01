Lleida incorpora 18 nous agents cívics

Donen suport a la Guàrdia Urbana en l'aplicació de l'ordenança de civisme

La presentació dels nous agents cívics. Magdalena Altisent

Un total de 18 agents cívics de Lleida s'han incorporat aquest dimarts a les seves places i se sumen als 4 agents que ja patrullen des de principis d'any. Així, la ciutat torna a comptar amb aquesta figura, que dóna suport a la Guàrdia Urbana en l'aplicació de l'ordenança de civisme.



Els agents que han començat avui tenen un contracte de 6 mesos i cobren el salari mínim.



Les places són fruit del nou pla d'ocupació que convoca la Generalitat i que l'any passat va finalitzar a l'abril. Enguany hi ha 4 places d'agents cívics que s'allargaran fins al desembre.



Els agents cívics donen suport a la Guàrdia Urbana passejant i observant si hi ha desperfectes als carrers, si els propietaris de gossos recullen els excrements o porten els animals lligats o si, per exemple, hi ha cotxes aparcats en doble fila.



L'ajuntament vol que, sobretot, ajudin en les tasques de vigilància a les entrades i sortides de les escoles per donar seguretat als vianants.