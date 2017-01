Shalom-Ilersis construirà al polígon dels Frares el seu nou centre de treball

Actualitzada 31/01/2017 a les 18:17

La Paeria cedeix a l’entitat un solar de 13.000 metres quadrats

L’Ajuntament de Lleida ha cedit una finca de 13.000 metres quadrats del polígon dels Frares a la Fundació Ilersis- Shalom . L’alcalde, Àngel Ros; el president de l’entitat; Antoni Siurana, i la seua gerent, Teresa Benet, han visitat aquest dimarts els terrenys, on es construirà el nou centre especial de treball per a persones amb discapacitats que actualment Shalom té a les seves instal·lacions del barri de Pardinyes.



La Paeria va aprovar en el ple municipal del mes d’octubre la cessió gratuïta del solar.



Ros ha lloat la tasca que realitza l’entitat i ha agraït als seus responsables i els treballadors la seva dedicació perquè “són l’ànima del bon funcionament d’una entitat que avui continua essent imprescindible per garantir la igualtat de drets, també el del treball, de les persones amb persones amb especials dificultats”



Per la seua banda, Siurana ha agraït a la Paeria el suport a la Fundació Privada Shalom-Ilersis perquè “gràcies a aquesta cessió gratuïta el projecte pot començar a caminar”. Un projecte, segons ha avançat el president de l’entitat, “que es durà a terme per fases i per al qual hem de buscar finançament”.



Benet ha explicat que “primer es preveu traslladar la part de fusteria del centre ocupacional, que és on més espai necessitem ara per, posteriorment, poder ampliar el centre de dia que es quedarà a les instal·lacions que tenim a Pardinyes”.



Es calcula que l’obra costarà uns 8 milions d’euros que esperen aconseguir parcialment amb les ajudes de les diferents administracions.



A més de la cessió gratuïta del solar que ha fet la Paeria a la fundació, també s’està treballant en el projecte constructiu de les noves naus, que va a càrrec dels arquitectes Carme Casals i Carles Sàez, que han previst una construcció de diferents naus que ocuparan un total de 10.000 metres quadrats.



Actualment, la fundació dóna feina a una 300 persones. D’aquestes, un centenar tenen alguna discapacitat.