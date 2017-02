Divuit agents cívics se sumen als quatre que ja ‘patrullen’

Actualment estan rebent formació

Divuit persones estan rebent formació sobre l’ordenança municipal de civisme i convivència per afegir-se ben aviat als quatre que ja patrullen des del desembre per la ciutat. D’aquesta manera, tal com va avançar aquest diari, Lleida tindrà vint-i-dos agents cívics, que vetllaran perquè els ciutadans siguin cívics i, per exemple, recullin els excrements de les mascotes de la via pública. També col·laboren amb la Guàrdia Urbana en la vigilància de les hores d’entrada i sortida d’alguns centres educatius.

L’alcalde, Àngel Ros, va recordar que l’any passat tan sols hi va haver agents cívics durant cinc mesos. Ara s’ha pogut recuperar aquesta figura gràcies a programes del Servei Català d’Ocupació, que al costat de l’Institut Municipal d’Ocupació ha seleccionat persones que estaven a l’atur, que han estat contractades per sis mesos o un any. Així mateix, Ros va indicar que unes altres deu persones, joves titulats universitaris o de FP, treballen en serveis municipals a través del programa de garantia juvenil.