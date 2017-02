Ensenyament preveu que la nova escola de Balàfia estigui llesta per al curs 2019-20

La consellera Meritxell Ruiz visita Lleida i elogia el procés de fusió de les dos escoles del Secà

El departament d’Ensenyament preveu que la nova escola Pinyana a Balàfia podrà posar-se en marxa durant el curs 2019-20. El delegat, Miquel Àngel Cullerés, ha explicat que ara estan fent els tràmits administratius relatius al projecte i que després caldrà encarregar l’obra. Respecte a la planificació a Secundaria, Cullerés ha recordat que està previst crear un nou institut a Alpicat i un altre al Secà, a les instal·lacions que deixa lliure l’escola Ginesta després de la seua fusió amb el Terres de Ponent per crear la nova escola Torre Queralt.

Precisament, avui la consellera, Meritxell Ruiz, ha visitat aquesta i altres escoles de Lleida com les d’Alpicat i Torrefarrera on ha destacat l’augment de la inversió en equipaments en 30 milions i ha elogiat el procés de fusió de les escoles del Secà. "És un procés que la direcció i els docents han treballat, molt ben fonamentat metodològicament i des del punt de vista de la convivència amb les famílies. Comença una nova història amb bons fonaments i tota l’experiència dels dos projectes previs", ha afirmat Ruiz.

La consellera també ha fet referència a la nova convocatòria de places per a docents i va assenyalar que un 10% d’ells, aproximadament uns cinc-cents, correspondran als centres de Lleida. "No es farà una distribució lineal, sinó que s’aportaran més docents en funció de les necessitats i complexitats de cada centre. Posarem més recursos allà on més es necessitin", ha assenyalat. Aquestes contractacions permetran reduir una hora lectiva en l’horari dels docents en Primària i Secundària i també millorar l’atenció educativa reduint ràtios d’alumnes per aula, destinant dos docents a la mateixa o desdoblant grups, ha detallat la consellera.