La Paeria aprova assumir la gestió de la Llotja i externalitzarà la restauració

El CNC s’encarregarà de l’administració del local i l’organització d’esdeveniments a partir de l’1 de març i integrarà els 8 treballadors de la concessionària

El consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions (CNC), societat de capital municipal, ha aprovat aquest matí rescindir el contracte de l’empresa adjudicatària de la gestió del palau de congressos, La Llotja de Lleida SA, a partir del 28 de febrer, com havia sol·licitat aquesta empresa per la “inviabilitat econòmica” de la concessió. La decisió s’ha adoptat amb el suport dels representants del PSC, PP i Mercolleida, mentre que CiU, C’s i ERC s’han abstingut i la Crida ha votat en contra. “A partir de l’1 de març el CNC assumeix la gestió directa del palau de congressos, amb suport del Lleida Convention Bureau i de Turisme de Lleida. Continuarem comptant amb el personal de la Llotja i es garantirà la normalitat del dia a dia i en la celebració de les activitats ja contractades”, ha explicat el tinent d’alcalde Rafael Peris.

S’assumiran els 8 treballadors que actualment té la concessionària i cal veure si es contractarà o no a cap altre. Pel que fa als serveis de restauració –l’edifici compta amb un bar en la planta baixa i un altre a la terrassa– la previsió és treure’ls a concurs “tan aviat com sigui possible” perquè els gestioni una empresa privada.

Peris ha defensat que aquest canvi permetrà “consolidar la Llotja com a motor de dinamització socioeconòmica” i ha afegit que, encara que es buscarà l’equilibri econòmic de la CNC, l’objectiu és afavorir sectors de la ciutat com la restauració, els hotels, el comerç i el transport mitjançant l’activitat generada i no l'obtenció de rendibilitat econòmica dels esdeveniments congressuals.

A més, Peris ha insistit que reclamaran el deute acumulat per la concessionària amb el CNC, que ascendeix a uns 310.000 euros, aproximadament, per l’impagament del cànon de 100.000 € anuals. Una vegada s’hagi traspassat de nou la gestió al CNC, es farà una inspecció de l’estat de l’edifici i les seues instal·lacions i es valoraran les inversions que ha dut a terme l’empresa concessionària, que dimarts va assegurar que ha invertit 1,5 milions d’euros a equipar l’immoble, per veure les implicacions econòmiques que en resulten. També s’estudiarà si correspon aplicar alguna penalització per la renúncia al contracte de concessió, que caducava el 2025. Els actuals gestors de la Llotja van assumir l’activitat el 2012, després de subrogar-se el contracte dels anteriors adjudicataris.