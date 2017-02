Retencions per dos aparatosos accidents a Lleida i Ciutadilla

Dos accidents que es van registrar a la ciutat de Lleida i a Ciutadilla van provocar ahir problemes viaris. A la capital del Segrià, cap a les 15.15 hores, diversos cotxes van xocar en cadena a l’N-240 a la sortida de la ciutat cap a Alpicat. L’accident es va saldar sense persones ferides i només va caldre lamentar danys materials, segons van informar des dels Bombers, que van anar al lloc juntament amb els Mossos. La col·lisió múltiple va provocar retencions fins passades les 17.00 hores. A mitja tarda, un vehicle va sortir de la via a la sortida de la ciutat per Magraners.

D’altra banda, la sortida de via dilluns a la nit d’un tràiler a la C-14 a Ciutadilla va obligar ahir al matí i durant tres hores a regular el trànsit perquè les grues poguessin retirar el camió, que va sortir en direcció Tàrrega i va arrossegar uns cinquanta metres de barrera de seguretat. El tràiler va estar a escassos centímetres de precipitar-se per un terraplè de més de 10 metres d’altura. Fins al lloc es van desplaçar dos grues de grans dimensions per poder retirar el vehicle, informa X. Santesmasses. Finalment, a última hora d’ahir tres vehicles van col·lidir a l’A-22 entre Lleida i Almacelles.