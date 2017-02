Uns 6.700 estudiants estan afectats a Lleida pel retard en la concessió de les beques

Ni tan sols saben si el ministeri ha acceptat la seua petició, mentre que a la resta d’Espanya ja les cobren

Uns 6.700 alumnes que estudien a la Universitat de Lleida o en centres educatius de la província no saben encara si cobraran les beques que han sol·licitat per a aquest curs, a causa del conflicte entre la Generalitat i l’Estat, que s’acusen mútuament de no haver firmat encara el conveni de gestió anual dels ajuts. El resultat d’aquesta polèmica és que els peticionaris catalans no saben si la seua beca ha estat acceptada, mentre que a la resta de l’Estat fins i tot ja han començat a cobrar-les, segons la Generalitat. La UdL té registrades 4.340 sol·licituds de beques de