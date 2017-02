Els veïns de Copa d’Or demanen un accés nou per alleujar el trànsit amb els cines

Els veïns de Copa d’Or reclamen que se solucionin els problemes de trànsit que pateix aquesta zona i que temen que s’agreujaran amb el nou projecte de zona d’oci amb multicines per a 1.900 espectadors (vegeu SEGRE d’ahir). Proposen que es recuperi el projecte d’habilitar una gran rotonda a la sortida del pont dels instituts, que ja està dibuixada en el planejament urbanístic, per facilitar l’accés a la partida i a la zona d’expansió, convertida ara en una àrea comercial i de serveis, així com a la variant sud. A més, van destacar que la Bordeta tindria així un nou accés i es descongestionaria la rotonda de l’Ll-11, a l’altura del Comercial Mestre, que ara pateix grans embussos. “Ara ja tenim problemes durant els caps de setmana i en dates assenyalades la mobilitat és elevada. Amb els cines, que tindran sessions fortes tots els caps de setmana, tindrem un problema sempre que no s’hi habiliti un nou accés”, va explicar Francesc Rosselló, portaveu dels veïns, que no s’oposen al projecte si es millora la mobilitat de la zona afectada.