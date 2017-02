La Paeria aprova administrar la Llotja amb crítiques de l’oposició

El CNC assumirà la gestió del complex des de l’1 de març per la renúncia de la concessionària || Els grups demanen un informe econòmic i un pla de futur

El consell d’administració del Centre de Negocis i Convencions (CNC), societat de capital municipal, va aprovar ahir rescindir el contracte de l’empresa adjudicatària de la gestió del palau de congressos, La Llotja de Lleida SA, a partir del 28 de febrer, com havia sol·licitat aquesta firma per la “inviabilitat econòmica” de la concessió (vegeu SEGRE d’ahir). La decisió es va adoptar, entre fortes crítiques de l’oposició, amb el suport dels representants del PSC, PP i Mercolleida, mentre que CiU, C’s i ERC es van abstenir i la Crida hi va votar en contra. “Des de l’1 de març, el CNC