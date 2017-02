La urbanització de la zona de Vallrufea de Lleida començarà al maig

Es durà a terme en dos fases, la primera de les quals amb l'habilitació d’un aparcament de 240 places i la creació del vial Leandre Cristòfol

Detall de l'aparcament i el vial al costat de l'N-II i l'institut Joan Oró.

Una imatge de la trobada entre ajuntament, empresaris, veïns i comunitat educativa / Foto: Paeria

La urbanització de la zona de Vallrufea de Lleida començarà, que connectarà l'avinguda de l'Exèrcit amb el camí de Rufea i el carrer de Ton Sirera a través d'una rotonda. Així ho ha anunciat aquest dijous el representant de l'empresa Vallrufea SL,i, en una reunió de treball amb l'Ajuntament de Lleida, els veïns, els propietaris i la comunitat educativa de la zona dels InstitutsChávarri ha explicat el calendari previst d’aquesta actuació, que començarà al llarg del mes de maig i que s’abordarà en. En una primera, es treballarà en l’habilitació de les places d’aparcament en superfície, que donarà servei a tota la zona dels instituts, als accessos i a la pròpia urbanització del vial Leandre Cristòfol, connectant l’avinguda de l’Exèrcit amb el camí de Rufea, i el carrer de Ton Sirera a través d’una rotonda.Aquest vial consta de dos voreres de tres metres d’amplada cadascuna i una calçada de 7,50 metres corresponents a tres carrils, un per a cada sentit i el del mig reversible.s’abordarà la creació de les zones verdes i el guarniment del complex.En el límit est de l’espai, entre el carrer principal i la parcel·la on actualment hi ha els instituts, es crearà una gran zona verda de forma allargada amb enjardinament, plantació d’arbustos i arbres d’ombra on s’inclouen zones de passeig i carril bicicleta.El projecte preveu, en total, la plantació de 500 arbres de sis espècies diferents així com d’arbustos i entapissant per definir els diferents usos que tindrà l’espai, com zones de passeig o d’estada i de protecció de l’aparcament.Pel que fa al, connectarà el carrer Ton Sirera amb l’avinguda de l’Exèrcit on s’enllaçarà amb el carril bici que ara s’està habilitant fins a la Creu del Batlle.La trobada s’ha celebrat un cop la Paeria va aprovar a finals de desembre el projecte d’urbanització dels espais lliures de Vallrufea.El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural i la Sostenibilitat,ha explicat queque es construirà en aquesta zona i ha posat de relleu que “des de la Paeria teníem interès que els propis representants de l’empresa fossin els que expliquessin el projecte d’urbanització a totes les persones que es veuen implicades en aquesta actuació”., segons ha explicat Larrosa, han anat al voltant “que les obres d’urbanització de la zona garanteixin que la campanya agrària es desenvolupi amb normalitat, sobretot a la partida de Rufea, com també per part dels centres educatius s’ha demanat el calendari i planificació de les actuacions per entorpir el menys possible el ritme normal de l’activitat educativa i, també, de quina manera es mantindrà l’aparcament de la zona i com es resoldrà paisatgísticament la zona un cop finalitzi l’actuació”.