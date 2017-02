A punt la demolició de Magisteri a Camp de Mart i dilluns comença a Sant Martí

© Els operaris van utilitzar planxes de protecció per evitar que la runa caigués al carrer.

Les obres de demolició de l’antic edifici de Magisteri avancen a un ritme accelerat aquests últims dies i ahir ja va quedar pràcticament enderrocada tota l’ala de l’immoble que dóna al carrer Camp de Mart. Per això, la Paeria reobrirà a partir d’avui el trànsit de vehicles en el tram del carrer per on fins ahir estava restringit.

Així mateix, a partir de dilluns està previst que comenci la demolició de la façana que dóna al carrer Sant Martí, per la qual cosa es restringirà la circulació de vehicles en determinats trams.

En concret, dilluns i dimarts es tallarà el trànsit al carrer Bonaire entre Sant Martí i Onofre Cerveró, mentre que el dimecres dia 8, el dijous 9 i el divendres 10, el tall de trànsit afectarà el carrer Sant Martí entre Bonaire i Camp de Mart. Els troncs dels arbres s’han protegit amb planxes de fusta.

Els treballs de demolició es van paralitzar en dos ocasions des que van començar el passat 22 de setembre. La primera, després de trobar amiant en alguns elements constructius de l’edifici i, la segona, a causa d’un permís que a la Generalitat se li va “traspaperar”.

Una vegada finalitzades les obres, el solar de 5.000 metres quadrats es condicionarà per acollir un pàrquing provisional de pagament d’unes 200 places.